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НОВОСТИ | Общество





20.06.17 09:47 Коллектив центра реабилитации "Туманный" принимает поздравления с профессиональным праздником



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Александр - строитель-бетонщик. Полгода назад на объекте получил серьёзную травму, упал с высоты, сломал три позвонка. Сейчас медленно возвращается к жизни. "Я думал, что больше у меня свободной жизни в плане движений не будет. Но прошло две недели и я спокойно уже могу сесть, встать, поднять чайник с водой", - рассказал пациент Александр Подопригора.

Только в этом году Фонд социального страхования направит сюда почти 1300 пострадавших на производстве. Цель государственного проекта по санаторной реабилитации пострадавших - восстановление здоровья и их возвращение к труду. Каждому индивидуально назначают лечебные процедуры. Особая гордость здравницы - радоновые ванны.

"Центр находится на территории подземного радонового озера, скважинами вода доставляется к нам в водолечебницу и несёт здоровье и благополучие всем, кто туда попадает", - пояснила директор центра реабилитации "Туманный" Раиса Гордеева.

Санаторий находится на высоте 1000 метров над уровнем моря, разреженный воздух помогает лечению. "У нас 15-16 год пилотный проект. Количество пострадавших на производстве было более 385-ти. Пройдя комплексную реабилитацию в центре реабилитации "Туманный", 220 человек вернулись на производство. Это серьёзная цифра - 85%, именно из тяжёлых пострадавших", - отметил управляющий ГУ-КРО ФСС РФ Сергей Москвин.

Накануне коллектив поздравили с профессиональным праздником. Благодаря этим людям здравницу называют одной из лучших в стране.


Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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