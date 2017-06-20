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20.06.17 20:54 Больным муковисцидозом детям подарили современные ингаляторы





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"Слизь очень густая. И лекарства призваны их разжижать. Тогда они могут откашляться. Если нет возможности разжижать, лёгкие постепенно заполняются слизью. И либо пересадка лёгких, либо человек погибает", - пояснила председатель организации помощи больным муковисцидозом "Крылья" Татьяна Яерных.



Один современный аппарат обойдётся в 13 тысяч. Компания "Роснефть-Ванкор" передала общественной организации "Крылья" 20 таких ингаляторов. Общественники отправят приборы по городам края для детей больным муковисцидозом.



"Для себя мы изначально выбрали приоритеты: помощь организациям здравоохранения, помощь детям с тяжёлыми заболеваниями, с ограниченными возможностями. Сейчас появилось новое направление - помощь детям, больным муковисцидозом", - сказал пресс-секретарь ООО "РН-Ванкор" Сергей Пятков.



В рамках своей благотворительной программы в этом году нефтяники также укомплектовали современным реанимационным оборудованием краевую больницу и городскую больницу в Игарке. Специальное оборудование недавно было подарено госпиталю ветеранов Великой Отечественной войны.





В Красноярском крае 70 человек, это и дети и взрослые, болеют редким, но опасным заболеванием. Муковисцидоз передаётся по наследству и тяжело поддаётся лечению. Страдают системы дыхания и пищеварения. Больные пользуются ингалятором, чтобы слизь не перекрывала поступление кислорода."Слизь очень густая. И лекарства призваны их разжижать. Тогда они могут откашляться. Если нет возможности разжижать, лёгкие постепенно заполняются слизью. И либо пересадка лёгких, либо человек погибает", - пояснила председатель организации помощи больным муковисцидозом "Крылья" Татьяна Яерных.Один современный аппарат обойдётся в 13 тысяч. Компания "Роснефть-Ванкор" передала общественной организации "Крылья" 20 таких ингаляторов. Общественники отправят приборы по городам края для детей больным муковисцидозом."Для себя мы изначально выбрали приоритеты: помощь организациям здравоохранения, помощь детям с тяжёлыми заболеваниями, с ограниченными возможностями. Сейчас появилось новое направление - помощь детям, больным муковисцидозом", - сказал пресс-секретарь ООО "РН-Ванкор" Сергей Пятков.В рамках своей благотворительной программы в этом году нефтяники также укомплектовали современным реанимационным оборудованием краевую больницу и городскую больницу в Игарке. Специальное оборудование недавно было подарено госпиталю ветеранов Великой Отечественной войны. Роман РЫКОВ

















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