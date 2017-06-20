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НОВОСТИ | Экономика





20.06.17 20:48 На АГК запустили несколько природоохранных проектов



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"Русал" продолжает совершенствовать производство. Внедрение новых технологий позволят делать работу предприятий чище и безопаснее. Новая формовочная линия, запущенная на АГК, исключает ручной труд, ещё одно её преимущество - соответствие требованиям экологических стандартов: она оснащена новейшими фильтрами, которые перекроют выход пыли в атмосферу.

"На линии будут изготавливаться детали для реализации программ экологических электролизных производств алюминиевых заводов, которые в первую очередь проходят на КрАЗе", - пояснил управляющий директор компании "РУС-Инжиниринг" Александр Баранчиков.

Но главное - возведение так называемой шламовой карты №3. Стоимость её строительства - около 4 миллиардов рублей, реализация проекта позволит уменьшить экологическую нагрузку как на земли вокруг комбината, так и на реку Чулым. В Красноярском крае этот проект стал беспрецедентным по открытости и готовности к диалогу бизнеса с обществом. Он широко обсуждался с общественностью, прошёл оценку воздействия на окружающую среду и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

"Для работы таких предприятий существует строго установленные федеральными и государственными надзорными органами нормативы. "Русал" их все соблюдает. Компания в течение нескольких последних лет занимает совершенно другую позицию, что мы будем идти выше этих пределов", - подчеркнул губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

В этом году объект введут в эксплуатацию, он обеспечит работу АГК до 2035 года. Кроме того, разработан план восстановительных работ, он рассчитан до 2020 года, стоимость 5,5 миллиардов рублей. Его выполнение снизит влияние предприятия на окружающую среду, усовершенствует процесс складирования отходов.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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