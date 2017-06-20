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20.06.17 11:42 Подрядчик строительства развязки на Волочаевской требует изменить график работ





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Предварительное заседание намечено на 31 июля. В компании "Сибиряк" информацию подтвердили и пообещали прокомментировать ситуацию позже. В КрУДоре заявляют, что конечные сроки строительства останутся неизменными. Корректировка графика возможна лишь в судебном порядке.







"Сибиряк" просит изменить график работ по строительству улицы Волочаевской. Соответствующий иск к краевому управлению автодорог уже подан в арбитражный суд и принят производству. В качестве аргумента отмечается "отсутствие возможности вовремя исполнить государственный контракт" из-за изменившихся обстоятельств.Предварительное заседание намечено на 31 июля. В компании "Сибиряк" информацию подтвердили и пообещали прокомментировать ситуацию позже. В КрУДоре заявляют, что конечные сроки строительства останутся неизменными. Корректировка графика возможна лишь в судебном порядке.











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