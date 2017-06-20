Остров Отдыха, вторник, 10 утра. Пляж только открыли, как разморённые жаркой погодой красноярцы заполонили песчаный берег Абаканской протоки.
Несмотря на то, что оба официальных пляжа в Красноярске признаны опасными для купания, на них даже установлены запрещающие таблички, горожан в 30-градусную жару это не останавливает и они смело идут купаться.
При таком наплыве отдыхающих спасательная вышка здесь пустует, а в медицинском пункте мы обнаружили только спрятавшихся от зноя работников, которые как раз представились нам спасателями пляжа.
А это пляж острова Татышев. Здесь купающихся гораздо больше. При этом ни спасателей, ни медработников мы опять не нашли. Правда, надежду на то, что здесь всё-таки есть работающий медпункт, даёт табличка, которая висит на стойке информации, вот только указывает она на Октябрьский мост.
Напомним, по прогнозам синоптиков, жара в краевом центре продержится всю неделю.