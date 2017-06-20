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НОВОСТИ | Общество





20.06.17 11:37 В Красноярске официально открылся пляжный сезон



Фото
Остров Отдыха, вторник, 10 утра. Пляж только открыли, как разморённые жаркой погодой красноярцы заполонили песчаный берег Абаканской протоки.

Несмотря на то, что оба официальных пляжа в Красноярске признаны опасными для купания, на них даже установлены запрещающие таблички, горожан в 30-градусную жару это не останавливает и они смело идут купаться.

При таком наплыве отдыхающих спасательная вышка здесь пустует, а в медицинском пункте мы обнаружили только спрятавшихся от зноя работников, которые как раз представились нам спасателями пляжа.

А это пляж острова Татышев. Здесь купающихся гораздо больше. При этом ни спасателей, ни медработников мы опять не нашли. Правда, надежду на то, что здесь всё-таки есть работающий медпункт, даёт табличка, которая висит на стойке информации, вот только указывает она на Октябрьский мост.

Напомним, по прогнозам синоптиков, жара в краевом центре продержится всю неделю.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
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