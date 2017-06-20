НОВОСТИ | Общество













20.06.17 11:40 Красноярцы жалуются на жару в общественном транспорте





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По словам пассажиров, часть автобусов даже летом ездит с включённой печкой - якобы она не выключается, потому что неисправна. Кроме того, в маршрутках пустые аптечки, если пассажиру станет плохо, помочь элементарно нечем.



По всем жалобам в департаменте транспорта посоветовали звонить по телефону 256-84-04, обещают провести проверки по каждому случаю. Там же подтвердили - в Красноярске до сих пор нет ни одного общественного автобуса, который бы был оборудован кондиционером.



"Все автобусы, которые на линиях, имеют сертификат соответствия; кондиционер - это дополнительная услуга, которая устанавливается на заводе дополнительно, по просьбе перевозчика", - пояснил начальник отдела департамента транспорта администрации Красноярска Игорь Манченко.







Общественный транспорт или удушающая парилка. Красноярцы жалуются на жару в автобусах и троллейбусах. Сегодня на улице +32, а в салонах маршруток на 5, а то и 8 градусов больше. Из-за ремонта дорог многие сменили автомобиль на общественный транспорт, давки стало больше, а вот комфорта не прибавилось.По словам пассажиров, часть автобусов даже летом ездит с включённой печкой - якобы она не выключается, потому что неисправна. Кроме того, в маршрутках пустые аптечки, если пассажиру станет плохо, помочь элементарно нечем.По всем жалобам в департаменте транспорта посоветовали звонить по телефону, обещают провести проверки по каждому случаю. Там же подтвердили - в Красноярске до сих пор нет ни одного общественного автобуса, который бы был оборудован кондиционером."Все автобусы, которые на линиях, имеют сертификат соответствия; кондиционер - это дополнительная услуга, которая устанавливается на заводе дополнительно, по просьбе перевозчика", - пояснил начальник отдела департамента транспорта администрации Красноярска Игорь Манченко.











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