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20.06.17 17:26 В Лесосибирске разыскивают родственников погибшего красноармейца





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Предположительно мужчина погиб после 1943 года, судя по погонам, он из сержантского или младшего офицерского состава. С любой информацией о родственниках погибшего солдата просят обращаться в Лесосибирский военкомат.







В Лесосибирске разыскивают родственников погибшего во время Великой Отечественной войны солдата. Личные вещи и фотографию 30-летнего Бориса Судакова нашли в Лоухском районе республики Карелия при проведении межрегиональной вахты памяти.Предположительно мужчина погиб после 1943 года, судя по погонам, он из сержантского или младшего офицерского состава. С любой информацией о родственниках погибшего солдата просят обращаться в Лесосибирский военкомат.











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