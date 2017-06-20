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20.06.17 17:20 В Эвенкии и Туруханском районе введён режим ЧС в связи с ухудшением пожароопасной обстановки





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"Складывается неблагоприятная ситуация, связанная с ростом класса пожарной опасности. По состоянию на сегодня с начала пожароопасного периода на территории этих районов зафиксировано 19 природных пожаров. Прогнозируется дальнейшее ухудшение пожароопасной обстановки", - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.







В Эвенкии и Туруханском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление было принято 20 июня на заседании правительства края. На время действия режима ЧС жителям района запрещено посещение лесов, за исключением граждан, чья трудовая деятельность которых связана с лесом. Нельзя разводить костры, сжигать мусор. Как заявили в МЧС, такие меры необходимы в связи с установившейся сухой, жаркой и ветреной погодой, приводящей к возникновению массовых пожаров в лесах районов."Складывается неблагоприятная ситуация, связанная с ростом класса пожарной опасности. По состоянию на сегодня с начала пожароопасного периода на территории этих районов зафиксировано 19 природных пожаров. Прогнозируется дальнейшее ухудшение пожароопасной обстановки", - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.











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