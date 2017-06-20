ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Происшествия





20.06.17 17:20 В Эвенкии и Туруханском районе введён режим ЧС в связи с ухудшением пожароопасной обстановки



Фото
В Эвенкии и Туруханском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление было принято 20 июня на заседании правительства края. На время действия режима ЧС жителям района запрещено посещение лесов, за исключением граждан, чья трудовая деятельность которых связана с лесом. Нельзя разводить костры, сжигать мусор. Как заявили в МЧС, такие меры необходимы в связи с установившейся сухой, жаркой и ветреной погодой, приводящей к возникновению массовых пожаров в лесах районов.

"Складывается неблагоприятная ситуация, связанная с ростом класса пожарной опасности. По состоянию на сегодня с начала пожароопасного периода на территории этих районов зафиксировано 19 природных пожаров. Прогнозируется дальнейшее ухудшение пожароопасной обстановки", - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.








АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.