НОВОСТИ | Общество













20.06.17 19:38 В Сибирском федеральном университете стартовала приёмная кампания





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"Мы в этом году пошли на беспрецедентные меры - ввели систему снижения стоимости обучения. То есть университет будет компенсировать до половины стоимости обучения, и по факту на некоторых направлениях учиться станет даже дешевле, чем в прошлом году. Единственное условие - ребята должны сдать ЕГЭ не менее чем на 180 баллов", - пояснил ответственный секретарь приёмной комиссии СФУ Александр Усачёв.



Последний шанс набрать баллы к рейтингу - пройти экспресс-конкурс, он стартует через два дня. Кстати, с поступлением тянуть не стоит. Выпускники техникумов, иностранные граждане могут подавать документы только до 10 июля. На творческие специальности, например, журналистику или архитектуру - не позже 7 июля. Приём в Военно-инженерный институт закончится 18-го. В остальных случаях - до 26 июля. Кстати, узнать свои шансы на поступление в режиме онлайн впервые можно в мобильном приложении "Абитуриент СФУ".





Абитуриентов пока немного. Однако опыт показывает, что это временное затишье. Ведь принять только на бюджет собираются около шести тысяч студентов. Университет готов в том числе и поддерживать студентов-первокурсников. Повышенные стипендии полагаются победителям олимпиад; тем, кто набрал высокие баллы по ЕГЭ или выбрал приоритетные для края специальности, такие, как горное дело, металлургия или педагогика. В результате некоторые студенты могут получать пятикратные стипендии. Доступнее становится и платное образование."Мы в этом году пошли на беспрецедентные меры - ввели систему снижения стоимости обучения. То есть университет будет компенсировать до половины стоимости обучения, и по факту на некоторых направлениях учиться станет даже дешевле, чем в прошлом году. Единственное условие - ребята должны сдать ЕГЭ не менее чем на 180 баллов", - пояснил ответственный секретарь приёмной комиссии СФУ Александр Усачёв.Последний шанс набрать баллы к рейтингу - пройти экспресс-конкурс, он стартует через два дня. Кстати, с поступлением тянуть не стоит. Выпускники техникумов, иностранные граждане могут подавать документы только до 10 июля. На творческие специальности, например, журналистику или архитектуру - не позже 7 июля. Приём в Военно-инженерный институт закончится 18-го. В остальных случаях - до 26 июля. Кстати, узнать свои шансы на поступление в режиме онлайн впервые можно в мобильном приложении "Абитуриент СФУ". Владимир ЖАРИНОВ

















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