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20.06.17 17:28 В Красноярске арестовали гаражных воров





Фото 227-19-95.



"В ночное время действовали путём подбора ключей, отмычек и так далее. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ - кража", санкция предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.







В Красноярске арестовали гаражных воров. Двое сообщников - ранее судимые мужчины, одному 36, другому 51, подбирали отмычки и обворовывали гаражи во всех районах города. Это видео награбленного - садовый инвентарь, шины, диски, велосипеды. Всё это злоумышленники держали дома. Предположительно они совершили несколько десятков краж, пока доказано 14 эпизодов. Если ваш гараж также был обворован и сейчас вы узнали имущество, нужно позвонить по телефону полиции"В ночное время действовали путём подбора ключей, отмычек и так далее. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ - кража", санкция предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.











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