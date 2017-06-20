НОВОСТИ | Общество













20.06.17 17:24 На трассах края появились новые комплексы фиксации нарушений ПДД





Фото



Новые фоторадарные установки появились в районе Емельянова, Козульки, Новосёлова, Уяра, Берёзовки и Дивногорска. В пресс-службе КрУДор сообщают, что сегодня камеры работают на территории всего края.







Шесть новых комплексов фотовидеофиксации ДТП появились на трассах Красноярского края. Новая техника способна одновременно фиксировать нарушения скоростного режима и выезд транспорта на полосу встречного движения. Это одни из самых частных нарушений правил дорожного движения. За, например, выезд на встречку в местах, где обгон запрещён, водителю выписывают штраф 5000 рублей.Новые фоторадарные установки появились в районе Емельянова, Козульки, Новосёлова, Уяра, Берёзовки и Дивногорска. В пресс-службе КрУДор сообщают, что сегодня камеры работают на территории всего края.











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