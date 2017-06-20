НОВОСТИ | Общество













20.06.17 17:22 Жителям Сосновоборска рекомендуют воздержаться от прогулок на реку Есауловка





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"Администрация рекомендует жителям вообще не ходить пока на территорию Есауловки, не гулять там и не разводить костры", - сказала пресс-секретарь администрации Сосновоборска Юлия Крюкова.



Что же тлеет на глубине в 10 сантиметров и как обезопасить себя, смотрите в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45.





Нахождение на берегу Есауловки признано опасным. "Вести" рассказывали, как ребёнок провалился в подземную полость и получил серьёзный ожог ноги. Заливать подземный пожар местные спасатели стали только после репортажа нашей программы. Чиновники также не рекомендуют отдыхать на реке."Администрация рекомендует жителям вообще не ходить пока на территорию Есауловки, не гулять там и не разводить костры", - сказала пресс-секретарь администрации Сосновоборска Юлия Крюкова.Что же тлеет на глубине в 10 сантиметров и как обезопасить себя, смотрите в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45.

















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