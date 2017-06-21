НОВОСТИ | Общество













21.06.17 11:49 Экспериментальная премьера в Музыкальном театре: лайт-опера "Мёртвые души"





Фото



"Здесь появляется новый человек и они принимают его уже с определённым отношением. Губернатор моделирует ситуацию таким образом, чтобы взломать этого персонажа, оставить его без денег и вышвырнуть из своего города", - рассказал главный режиссёр Музыкального театра Красноярска Николай Покотыло.



В этой истории режиссёры показывают зрителю, что и в современной России ничего не изменилось, по земле продолжают передвигаться такие же Чичиковы, только в других костюмах и уже не в повозках, а в автомобилях. К слову, необычной и разнообразной покажется зрителю хореография спектакля - на сцене танцоры исполнят как классический балет, так и современный.



"Я иду от музыки, как, наверное, любой балетмейстер. Музыка сама диктует. Модный шикарный салон, в кринолинах, в платьях, соответствующих эпохе. Почему бы и нет?", - сказала хореограф Марина Суконцева.



Чтобы сыграть роль мошенника Чичикова, актёру Александру Белопашинцеву пришлось не просто выучить сценарий, но и вспомнить школьную программу. "Свою индивидуальность я делаю через интеллигентность. Через осмысленное восприятие, причём не агрессивно, не дерзко, а так масляно, спокойно, интеллигентно, но добиваясь своих целей", - рассказал исполнитель роли Чичикова Александр Белопашинцев.



Среди этого клубка интриг и обманов в спектакле найдётся место и для любви. А вот к чему приведёт вся эта история, зрители узнают уже 22 и 23 июня на сцене Музыкального театра.





Этот спектакль на грани фола - именно так характеризуют его создатели. Здесь серьёзность уживается с иронией, постмодерн с классикой. В сюжете переплетены сразу несколько произведений Николая Гоголя - в основе лежат "Мёртвые души", но все события разворачиваются в стиле комедии "Игроки" в известном городе N, жителей которого ранее облапошил мошенник Хлестаков."Здесь появляется новый человек и они принимают его уже с определённым отношением. Губернатор моделирует ситуацию таким образом, чтобы взломать этого персонажа, оставить его без денег и вышвырнуть из своего города", - рассказал главный режиссёр Музыкального театра Красноярска Николай Покотыло.В этой истории режиссёры показывают зрителю, что и в современной России ничего не изменилось, по земле продолжают передвигаться такие же Чичиковы, только в других костюмах и уже не в повозках, а в автомобилях. К слову, необычной и разнообразной покажется зрителю хореография спектакля - на сцене танцоры исполнят как классический балет, так и современный."Я иду от музыки, как, наверное, любой балетмейстер. Музыка сама диктует. Модный шикарный салон, в кринолинах, в платьях, соответствующих эпохе. Почему бы и нет?", - сказала хореограф Марина Суконцева.Чтобы сыграть роль мошенника Чичикова, актёру Александру Белопашинцеву пришлось не просто выучить сценарий, но и вспомнить школьную программу. "Свою индивидуальность я делаю через интеллигентность. Через осмысленное восприятие, причём не агрессивно, не дерзко, а так масляно, спокойно, интеллигентно, но добиваясь своих целей", - рассказал исполнитель роли Чичикова Александр Белопашинцев.Среди этого клубка интриг и обманов в спектакле найдётся место и для любви. А вот к чему приведёт вся эта история, зрители узнают уже 22 и 23 июня на сцене Музыкального театра. Владислав ТАМОШАУСКАС

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













