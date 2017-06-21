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21.06.17 11:49 Экспериментальная премьера в Музыкальном театре: лайт-опера "Мёртвые души"



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Этот спектакль на грани фола - именно так характеризуют его создатели. Здесь серьёзность уживается с иронией, постмодерн с классикой. В сюжете переплетены сразу несколько произведений Николая Гоголя - в основе лежат "Мёртвые души", но все события разворачиваются в стиле комедии "Игроки" в известном городе N, жителей которого ранее облапошил мошенник Хлестаков.

"Здесь появляется новый человек и они принимают его уже с определённым отношением. Губернатор моделирует ситуацию таким образом, чтобы взломать этого персонажа, оставить его без денег и вышвырнуть из своего города", - рассказал главный режиссёр Музыкального театра Красноярска Николай Покотыло.

В этой истории режиссёры показывают зрителю, что и в современной России ничего не изменилось, по земле продолжают передвигаться такие же Чичиковы, только в других костюмах и уже не в повозках, а в автомобилях. К слову, необычной и разнообразной покажется зрителю хореография спектакля - на сцене танцоры исполнят как классический балет, так и современный.

"Я иду от музыки, как, наверное, любой балетмейстер. Музыка сама диктует. Модный шикарный салон, в кринолинах, в платьях, соответствующих эпохе. Почему бы и нет?", - сказала хореограф Марина Суконцева.

Чтобы сыграть роль мошенника Чичикова, актёру Александру Белопашинцеву пришлось не просто выучить сценарий, но и вспомнить школьную программу. "Свою индивидуальность я делаю через интеллигентность. Через осмысленное восприятие, причём не агрессивно, не дерзко, а так масляно, спокойно, интеллигентно, но добиваясь своих целей", - рассказал исполнитель роли Чичикова Александр Белопашинцев.

Среди этого клубка интриг и обманов в спектакле найдётся место и для любви. А вот к чему приведёт вся эта история, зрители узнают уже 22 и 23 июня на сцене Музыкального театра.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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