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21.06.17 11:45 Жара в Красноярске бьёт рекорды





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Ответственность лежит и на родителях, которые в такую погоду должны контролировать пребывание детей на улице. В жару в водоёмах хорошо размножаются и бактерии. Но вода - это чуть ли не единственный способ защиты для человека. В день надо выпивать более 2-х литров. И с этим лучше не шутить.



"Происходят определённые изменения, которые приводят к нарушению функций жизненноважных внутренних органов, что приводит к потере сознания, тепловым, солнечным ударам и к возможной смерти", - пояснил специалист Центра медицины катастроф Игорь Черемных.



Помимо детей, пожилых людей и страдающих сердечнососудистыми заболеваниями сейчас в зоне риска водители. "Водители теряют ориентацию в пространстве, когда человек не всегда может понять, что с ним происходит. Реакция притупляется, увеличивается время принятия решения", - пояснил старший инспектор управления ГИБДД по Красноярскому краю Александр Козлов.



Первые симптомы теплового или солнечного удара - слабость, раздражение, шум в ушах, головная боль, головокружение, прекращение потоотделения. Сразу надо искать тень, прохладу и воду. Никаких физических нагрузок. "Очень жарко, воздух сухой. В дальнейшем, если пойдут дожди, будет вообще парилка при такой температуре. Не скажу, что будет лучше", - сказала ведущий специалист по связям с общественностью красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.



Тем не менее, синоптики предупреждают - уже в ближайшие часы ожидаются ливни, грозы, местами град, порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Это собьёт температуру на пару дней, но в целом ближайшие две недели будет жарко.





Фонтан на Копылова отключили именно в самый жаркий день. Вода в чашах ледяная, но детей это не останавливает. На солнце все 40 градусов. В фонтанах купаться запрещено, но специалисты не рекомендуют запрещать это детям. Они в жару проводят целый день в душном городе и для них это единственное спасение.Ответственность лежит и на родителях, которые в такую погоду должны контролировать пребывание детей на улице. В жару в водоёмах хорошо размножаются и бактерии. Но вода - это чуть ли не единственный способ защиты для человека. В день надо выпивать более 2-х литров. И с этим лучше не шутить."Происходят определённые изменения, которые приводят к нарушению функций жизненноважных внутренних органов, что приводит к потере сознания, тепловым, солнечным ударам и к возможной смерти", - пояснил специалист Центра медицины катастроф Игорь Черемных.Помимо детей, пожилых людей и страдающих сердечнососудистыми заболеваниями сейчас в зоне риска водители. "Водители теряют ориентацию в пространстве, когда человек не всегда может понять, что с ним происходит. Реакция притупляется, увеличивается время принятия решения", - пояснил старший инспектор управления ГИБДД по Красноярскому краю Александр Козлов.Первые симптомы теплового или солнечного удара - слабость, раздражение, шум в ушах, головная боль, головокружение, прекращение потоотделения. Сразу надо искать тень, прохладу и воду. Никаких физических нагрузок. "Очень жарко, воздух сухой. В дальнейшем, если пойдут дожди, будет вообще парилка при такой температуре. Не скажу, что будет лучше", - сказала ведущий специалист по связям с общественностью красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.Тем не менее, синоптики предупреждают - уже в ближайшие часы ожидаются ливни, грозы, местами град, порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Это собьёт температуру на пару дней, но в целом ближайшие две недели будет жарко. Вадим КУЛИКОВ

















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