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21.06.17 10:59 В Ачинске у торгового центра охранник расстрелял бизнесмена





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Оперативники установили стрелявшего - это 28-летний охранник местного кафе. За причинение тяжкого вреда здоровью стрелявшему может грозить до 10 лет тюрьмы. Сейчас он находится в бегах.







Полиция края ищет "ачинского стрелка". По слова очевидцев, мужчина из травматического пистолета расстрелял местного предпринимателя - он получил ранения, но остался жив. Оружие пошло в ход после конфликта у торгового центра.Оперативники установили стрелявшего - это 28-летний охранник местного кафе. За причинение тяжкого вреда здоровью стрелявшему может грозить до 10 лет тюрьмы. Сейчас он находится в бегах.











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