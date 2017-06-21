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21.06.17 20:57 В Красноярске проходит экомарафон "День Енисея"



Фото
Волонтёрам уговаривать отдыхающих убрать за собой не приходится. Тем более весь инвентарь - пакеты с перчатками - выдают, недалеко от пляжа установили мусорные баки. За утилизацию мусора дают сувениры.

Разовыми акциями и субботниками не справиться с грязными берегами Енисея, считают в "Русале", который 7 лет назад вместе с Русским географическим обществом выступил инициатором экологического марафона "День Енисея". В этом году на пляжах решили ставить экоточки. Первая в минувшие выходные появилась на набережной по улице Гладкова.

"Чтобы сезон точка отработала, нам нужно 78 волонтёров. Вот на эту точку мы набрали. Она совершенно точно весь сезон отработает. Если мы будем набирать готовых поучаствовать в этом дальше и с запасом, мы откроем вторую и третью", - сказал заместитель директора алюминиевого дивизиона ОК Русал Сергей Попов.

А на острове Татышев, где более-менее чисто, организаторы марафона "Дня Енисея" провели мастер-класс по росписи экосумок. Всего же в этом году пройдёт серия различных акций. Экомарафон завершится в сентябре уже ставшим традицией большим субботником и выпуском мальков в реку.

К слову, в этом может принять участие каждый. Надо убрать за собой полянку, сделать снимок с пакетом мусора и выложить в соцсети с хэштегом #ДеньЕнисея2017. Сколько будет лайков и перепостов, столько мальков выпустят осенью в Енисей.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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