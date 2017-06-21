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21.06.17 17:27 В Заксобрании обсудили проблему сокращения госуслуг в отдалённых районах края





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Алексей Клешко, заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края: "Посёлок Овсянка - это очень значимое для всех красноярцев место, родина Астафьева. Какой совестью нужно обладать, чтобы закрыть почту в этом селе?!"



Александр Завьялов, директор краевого филиала "Почты России": "Закрытый отделений почтовой связи не происходит. Происходит изменение режима работы. Все населённые пункты, где численность населения менее 1000 человек, отделение работает 16 часов в неделю; более 1000 человек - 34 часа в неделю".







Проблему нехватки госуслуг в отдалённых районах края обсудили сразу три депутатских комитета в Заксобрании. Напомним, красноярские "Вести" рассказывали об отсутствии баклаборатории и перебоях с банкоматами в Северо-Енисейском районе. Депутатов также засыпали сообщениями жители Боготола, Тюхтета, Каратузского, Курагина, Канского, Дзержинского и Тасеевского районов. Жалуются на сокращение автозаправок КНП, отделений банков и некачественную работу почты."Посёлок Овсянка - это очень значимое для всех красноярцев место, родина Астафьева. Какой совестью нужно обладать, чтобы закрыть почту в этом селе?!""Закрытый отделений почтовой связи не происходит. Происходит изменение режима работы. Все населённые пункты, где численность населения менее 1000 человек, отделение работает 16 часов в неделю; более 1000 человек - 34 часа в неделю".











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