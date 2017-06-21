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21.06.17 17:24 Красноярские онкологи вошли в пятёрку лучших по стране





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Страшный диагноз "рак" в Красноярском крае ставят всё чаще. Медики объясняют это диагностикой - она стала работать лучше. Тем временем, красноярским врачам удалось уменьшить смертность, сейчас она ниже среднероссийского показателя - 18 процентов против 20 в первый год после лечения. Краевой онкодиспансер удалось сделать одним из самых современных по оснащению, где ежедневно и ежечасно спасают чью-то жизнь. Пациенты видят разницу.



"Здесь очень хорошо. Палаты чистые, персонал хороший. Девушки добродушные, откликаются на все наши просьбы", - рассказала пациентка Альбина Пахомова.



Сегодня на учёте стоит 64 тысячи человек, у которых были обнаружены злокачественные опухоли. Сейчас главная задача - сделать так, чтобы рак выявляли на ранних стадиях. Для этого предстоит наладить работу с обычными поликлиниками, убрать привычную волокиту и сделать диспансеризацию более удобной. При этом никто не спорит, что перестроить систему будет непросто.





Высокую награду профессионального сообщества вручили в Уфе на съезде онкологов России. Успехи красноярцев не прошли незамеченными. "Безусловно, гордость за коллектив, за здравоохранение Красноярского края. Мы за 4 года очень серьёзно развернулись по операциям, по мини-инвазивным технологиям, высокотехнологичной медицинской помощи. К нам в Красноярск стремятся попасть многие пациенты из других регионов. Мы отказываем, иначе будут страдать жители Красноярья", - отметил главный врач краевого онкологического диспансера Андрей Модестов.Страшный диагноз "рак" в Красноярском крае ставят всё чаще. Медики объясняют это диагностикой - она стала работать лучше. Тем временем, красноярским врачам удалось уменьшить смертность, сейчас она ниже среднероссийского показателя - 18 процентов против 20 в первый год после лечения. Краевой онкодиспансер удалось сделать одним из самых современных по оснащению, где ежедневно и ежечасно спасают чью-то жизнь. Пациенты видят разницу."Здесь очень хорошо. Палаты чистые, персонал хороший. Девушки добродушные, откликаются на все наши просьбы", - рассказала пациентка Альбина Пахомова.Сегодня на учёте стоит 64 тысячи человек, у которых были обнаружены злокачественные опухоли. Сейчас главная задача - сделать так, чтобы рак выявляли на ранних стадиях. Для этого предстоит наладить работу с обычными поликлиниками, убрать привычную волокиту и сделать диспансеризацию более удобной. При этом никто не спорит, что перестроить систему будет непросто. Владимир ЖАРИНОВ

















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