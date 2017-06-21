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21.06.17 17:26 В краевой больнице началось строительство нового хирургического корпуса



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В краевой больнице началось строительство нового хирургического корпуса. Он появится на месте срубленного сквера во дворе клиники. Сейчас строители сносят ненужные строения и выкорчёвывают пни. К началу Универсиады-2019 появится новый девятиэтажный хирургический корпус на 17 операционных залов.

Стоимость работ на первом этапе - более 3,5 миллиардов рублей, а строительством занимается компания "Сибиряк", которая, к слову, прокладывает новую дорогу по Волочаевской и 17 июня приступила к ремонту Коммунального моста. Пациентам больницы и медперсоналу придётся в течение ближайших полутора лет терпеть неудобства, связанные с работой техники. Кроме того, сейчас прорабатывается новая схема проезда и создаются дополнительные парковки для автомобилей.

"Кроме того, мы ожидаем, что в связи с тем, что на территории краевой больницы, под землёй находится достаточно большое количество неучтённых магистралей, которые содержат в себе электрокабели, водоснабжение, отопление, возможны аварийные отключения тех или иных систем", - пояснил главный врач краевой клинической больницы Егор Корчагин.
АРХИВ 
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