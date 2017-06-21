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НОВОСТИ | Общество





21.06.17 20:49 В Покровке рассыпаются установленные год назад бордюры



Фото
Улица Линейная, Покровка. Новый бордюр здесь установили прошлым летом. По всем нормам дорожный камень должен был отслужить минимум три года. "Мы видим, что бордюр просто осыпается. Не прошло и года - бордюр разваливается весь практически. Здесь может быть и сам материал плохой, и неправильная технология укладки", - говорит руководитель проекта "Карта убитых дорог" ОНФ Владимир Назаров.

И так на протяжении 700 метров по улице Линейная от Разина до Березина. Подрядчик - красноярская строительная компания СПК "Сфера". Поставщик камня - тоже красноярский завод. "Есть входной контроль, входной контроль бортовой камень выдерживает. Проверки он проходил, оказался надлежащего качества, сегодня мы наблюдаем иную картину, будем разбираться", - пояснил представитель строительной компании СПК "Сфера" Василий Резниченко.

На разбирательства, правда, времени не так много. Срок управлением дорог Красноярска поставлен жёсткий - до 1 июля. "В противном случае в суд, и деньги, которые запланировано им выплатить в этом голу, получены не будут. Это 21,5 млн, общая сумма контракта - почти 100 млн", - пояснил начальник отдела технического надзора за капитальным ремонтом дорог УДИБ Красноярка Сергей Чеботарёв.

А ремонт этого дорожного моста и подпорной стены вдоль улицы Качинская стоил городу 7,5 миллионов. Был завершён только в феврале, но конструкция уже накренилась. Для того, чтобы лучше показать, насколько накренилась эта подпорная стена, мы используем ручку, держим её прямо; видно, что стена действительно наклонена. При более близком рассмотрении, стоя у подножия этой подпорной стены, очень чётко ощущается, что она практически падает. И такая технология подпорных стен сейчас используется по всему Красноярску.

Подрядчик комментировать ситуацию отказался. Он должен был устранить замечания к июню. Администрация начинает с ним судиться. А пока автомобилисты, которые проезжают мимо этой стены по относительно узкой дороге, рискуют. Хоть чиновники заявляют - для обрушения стены предпосылок нет. Но, как мы помним, к обрушению на проспекте Свободный также никто не готовился.


Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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