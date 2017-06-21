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21.06.17 17:22 Житель Ачинска разгромил топором четыре банкомата





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Спустя сутки дебошира задержали - им оказался ранее неоднократно судимый за воровство 34-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что был сильно пьян. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.







В Ачинске вор-рецидивист разбил топором четыре банкомата в Сбербанке. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Когда мужчина зашёл внутрь, в помещении находились две клиентки банка. Злоумышленник дождался, когда они уйдут, достал из-под одежды топор, разбил четыре устройства и скрылся.Спустя сутки дебошира задержали - им оказался ранее неоднократно судимый за воровство 34-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что был сильно пьян. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.











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