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22.06.17 09:11 В Красноярске появился сквер памяти Виктора Цоя



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Это концерт, где невозможно не подпевать. Цоя называют последним романтиком и правдолюбцем, его творчество слушает уже несколько поколений, многие только ради песен этого музыканта научились играть на гитаре.

Сквер имени Виктора Цоя появился в Центральном парке, рядом с танцевальной площадкой. Граффити рисовали красноярские художники, писали цитаты из знаменитой "Звезды по имени Солнце", а скоро сюда перенесут памятный камень с портретом музыканта. Сейчас он стоит на проспекте Свободный, но скоро переедет, чтобы быть среди поклонников. Такие концерты на поляне хотят устраивать регулярно.

"Откроем на этом месте тематическое кафе, которое будет связано с рок-культурой, с творчеством этого певца, будут небольшие акустические концерты, компании", - рассказал заместитель директора Центрального парка Алексей Шаргородский.

Концерты, где исполняют песни группы "Кино", называют "цойниками". Так вот, следующий цойник в Красноярске пройдёт уже 15 августа, это традиционная памятная дата - в этот день Виктора Цоя не стало. Музыканты обязательно собираются, чтобы доказать - музыка его жива.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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