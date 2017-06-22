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Крупные пожары в Красноярском крае

22.06.17 08:55 Огненный шторм: как живётся погорельцам спустя месяц после пожаров



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Вместо дома на земле Татьяна Зиновьевна теперь живёт в гостиничной комнате. Вместе с бывшей соседкой, которая тоже осталась без крова, вспоминает тот страшный день. "Что было в шифоньере, я быстренько с полки сгребла, простыню расстелила и в узел связала. И сапоги новые взяла. А собака сгорела - не пошёл со мной, до сих пор плачу", - рассказывает пенсионерка Татьяна Соловьёва.

В местной гостинице живут многие, но не все погорельцы. Некоторые остановились у знакомых. Завтрак, обед и ужин всем пострадавшим предлагают в столовой. Бесплатно. Почти месяц назад в Канске сгорело сразу 73 дома, в которых проживали 118 семей, это более 300 человек. На месте пожара сейчас работает специальная техника. Участки останутся за погорельцами, хотя жить многие будут в другом месте.

Этот дом на 60 квартир будет сдан в эксплуатацию в сентябре. Стройка сейчас заморожена, здание досталось от компании-банкрота. Кстати, это совершенно другой район Канска. Чтобы от места пожара добраться до этого дома, пришлось проехать через весь город.

Квартиры получат 63 семьи. 60 - в новом доме, трём приобретут жильё на вторичном рынке. Что будет с остальными пострадавшими, пока вопрос. "У многих есть другая собственность, у некоторых даже не одна жилплощадь, им по жилищному кодексу жильё предоставлено не будет. Им придётся обратиться в суд; если их право будет в суде доказано, им также будет предоставлено жильё", - сообщил Начальник управления строительства и ЖКХ г.Канска Олег Симков.

Средства на строительство и приобретение жилья пострадавшим во всех районах края уже выделены. "Деньги все есть, решение принято. Нам нужно будет построить 138 домов и приобрести ещё 25 квартир на вторичном рынке", - сообщил министр строительства и ЖКХ Красноярского края Николай Глушков.

24 мая в регионе загорелись дома сразу в пяти населённых пунктах. Следствие по установлению причин пожаров в Красноярском крае продолжается.


Елена АЛИШЕВЕЦ








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