НОВОСТИ | Общество













22.06.17 11:42 Безопасными для купания признаны два водоёма под Красноярском





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А вот вода в Мане не соответствует гигиеническим нормам по микробиологическим показателям. В ведомстве советуют воздержаться от купания в реке, иначе отдыхающие рискуют заразиться кишечными, энтеровирусными инфекциями и другими болезнями.



Напомним, что оборудованные пляжи в черте города - на Абаканской протоке и на острове Татышев - в Роспотребнадзоре также назвали опасными для купания из-за угрозы заражения гепатитом и кишечными инфекциями.







Специалисты Роспотребнадзора исследовали качество воды и песка на пляжах вблизи Красноярска. Экспертиза показала, что купаться без риска для жизни и здоровья можно лишь в двух водоёмах - это озеро Семирадское под Емельяново и озеро Бархат в селе Бархатово.А вот вода в Мане не соответствует гигиеническим нормам по микробиологическим показателям. В ведомстве советуют воздержаться от купания в реке, иначе отдыхающие рискуют заразиться кишечными, энтеровирусными инфекциями и другими болезнями.Напомним, что оборудованные пляжи в черте города - на Абаканской протоке и на острове Татышев - в Роспотребнадзоре также назвали опасными для купания из-за угрозы заражения гепатитом и кишечными инфекциями.











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