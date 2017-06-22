НОВОСТИ | Общество













22.06.17 11:40 День памяти и скорби: 76 лет назад началась Великая Отечественная война





Фото



"Я не могу оставить без внимания день начала войны и день Победы, - говорит участница Великой Отечественной войны Татьяна Голубева, - потому что у нас на фронте погибли четыре брата и зять. У сестры осталось пятеро детей. Вся наша семья опалена войной".



Стойкости этой женщины можно только позавидовать - в следующем году ей исполнится 100 лет. На фронт пошла добровольно в 42-м, когда началась мобилизация девушек. Воевала на Втором Белорусском. Первый день войны вспоминать не любит, а вот о Победе рассказывает с дрожью в сердце.



"Идут люди по 10-15 человек, у всех длинные палки, а на палках красные лоскутки, все машут, целуются, обнимаются, гармошка появилась", - вспоминает ветеран.



С той войны не вернулись миллионы. А ветеранов у Вечного огня ветеранов с каждым годом всё меньше, тем дороже каждый миг, проведённый с ними.



Возложением цветов к Вечному огню мероприятия на Мемориале Победы не ограничиваются, весь день здесь работает музей, в 19 часов начнёт работу площадка "Судьба солдата", где помогут установить судьбу солдат Великой Отечественной. В 21 час состоится традиционная акция "Свеча памяти", где каждый сможет зажечь свечу в память о родственнике-участнике Великой Отечественной войны.





Татьяна Никифоровна в этом году опоздала, а ведь могла и вовсе пропустить День памяти и скорби на Мемориале Победы - здоровье подводит. Но рано утром собрала все силы в кулак и пришла."Я не могу оставить без внимания день начала войны и день Победы, - говорит участница Великой Отечественной войны Татьяна Голубева, - потому что у нас на фронте погибли четыре брата и зять. У сестры осталось пятеро детей. Вся наша семья опалена войной".Стойкости этой женщины можно только позавидовать - в следующем году ей исполнится 100 лет. На фронт пошла добровольно в 42-м, когда началась мобилизация девушек. Воевала на Втором Белорусском. Первый день войны вспоминать не любит, а вот о Победе рассказывает с дрожью в сердце."Идут люди по 10-15 человек, у всех длинные палки, а на палках красные лоскутки, все машут, целуются, обнимаются, гармошка появилась", - вспоминает ветеран.С той войны не вернулись миллионы. А ветеранов у Вечного огня ветеранов с каждым годом всё меньше, тем дороже каждый миг, проведённый с ними.Возложением цветов к Вечному огню мероприятия на Мемориале Победы не ограничиваются, весь день здесь работает музей, в 19 часов начнёт работу площадка "Судьба солдата", где помогут установить судьбу солдат Великой Отечественной. В 21 час состоится традиционная акция "Свеча памяти", где каждый сможет зажечь свечу в память о родственнике-участнике Великой Отечественной войны. Вадим КУЛИКОВ

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













