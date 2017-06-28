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НОВОСТИ | Общество





28.06.17 08:52 Пенсионерке требуется операция после неверного диагноза в районной больнице



Фото
Рука Валентины Васильевны пострадала сначала от травмы, а потом от лечения. Полгода назад пенсионерка упала на льду. По её словам, она получила двойной перелом со смещением, но хирург проигнорировал вторую пострадавшую кость и само смещение.

"Он руку мне даже не смотрел. Вскользь глянул на снимок и сказал: ничего здесь нет. Это халатное отношение. Надо было сразу срочно направлять меня в краевую больницу", - рассказывает пострадавшая Валентина Петухова.

Сейчас необходима операция. Но провести её мешает развившийся остеопороз. Руководство районной больницы оказывает необходимую помощь пострадавшей. Ошибку своего подчинённого признают - возможно, он выбрал неправильную тактику лечения. За что поплатился.

"Выговор ему был вынесен. На совещании мы разбирали этот случай. Осенью он едет на учёбу по травматологии и ортопедии. Возможно, его знаний было недостаточно на тот момент", - сообщила заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Казачинской ЦРБ Светлана Вагнер.

Врачебные ошибки порой приводят к более трагическим последствиям. "Вести" рассказывали, в Уяре 14-летняя девочка умерла из-за неправильного диагноза: сепсис просто не заметили, выписав мазь и таблетки. По словам юристов, в суде удовлетворяют до 90% исков по врачебным ошибкам. Но платят по ним не конкретные врачи, а учреждения.

"К участию в деле, как правило, сам медицинский работник привлекается в качестве третьего лица. Впоследствии медицинское учреждение в регрессном порядке может привлекать к ответственности уже самого медицинского работника, но гражданина и пациента это уже не касается", - пояснил адвокат Станислав Заблоцкий.

Сейчас Валентина Васильевна посещает уже краевую больницу, где её затянувшееся лечение продолжается. Студенты-медики по завершении обучения не зря произносят клятву Гиппократа. Спустя века эти советы по-прежнему актуальны: не навреди, оказывай помощь. Но, видимо, часть врачей просто забывают некоторые тезисы.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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