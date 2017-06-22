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НОВОСТИ | Общество





22.06.17 17:23 В Красноярске обещают сносить павильоны, торгующие контрафактным алкоголем



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Краевое правительство совместно с полицией проверило павильоны, где запрещена продажа алкоголя. Требования законодательства там жёстко нарушают. На глазах нашей съёмочной группы были изъяты спиртные напитки с поддельными акцизными марками. То есть продукция, которой вообще не должно быть в продаже, производится не на заводах, а на подпольных цехах. При этом некоторые продавцы не имеют патента на работу в России. Рейды по павильонам с контрафактным алкоголем продолжатся, а нарушители будут наказаны.

"Это будет не только штраф, не только административная ответственность, мы примем меры, чтобы были возбуждены уголовные дела. Такие рассадники нарушения законодательства, места, где не просто продаётся алкоголь без уплаты налогов, но существует угроза здоровью и даже жизни красноярцев, будут сноситься", - сказал министр промышленности, энергетики и торговли края Анатолий Цыкалов.
АРХИВ 
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