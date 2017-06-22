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22.06.17 17:25 Устроивший драку водитель автобуса сбежал из страны





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После этого оба водителя были уволены. Как сообщили в ГИБДД, одного водителя оштрафовали на 500 рублей за нарушение правил маневрирования. Второй же сразу после увольнения покинул страну - мужчина работал без российских водительских прав.







Устроивший драку на Молокова водитель автобуса сбежал из страны. Напомним, 19 июня водители двух автобусов сначала не поделили дорогу, а после непродолжительной гонки сошлись в рукопашной схватке . Стычку водителей снял один из пассажиров.После этого оба водителя были уволены. Как сообщили в ГИБДД, одного водителя оштрафовали на 500 рублей за нарушение правил маневрирования. Второй же сразу после увольнения покинул страну - мужчина работал без российских водительских прав.













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