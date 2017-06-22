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22.06.17 17:29 В Красноярске вручили премию имени святителя Луки





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Награду получили 25 человек - люди, которые всю жизнь работают на благо края: учителя, священнослужители, деятели культуры и спорта. Премию имени святителя Луки Войно-Ясенецкого получил директор нашей телерадиокомпании Василий Нелюбин. ГТРК "Красноярск" отметили в номинации "Изучение и сохранение исторического и культурного наследия".







В Красноярске вручили премию имени святителя Луки. Это почётная редкая награда учреждена Императорским православным палестинским обществом, вручается красноярцам за выдающиеся заслуги, например, благотворительность, исторические исследования, взаимодействие с церковью. Имя архиепископа Луки Войно-Ясенецкого - символ служения, праведной жертвы, труда и любви к Родине.Награду получили 25 человек - люди, которые всю жизнь работают на благо края: учителя, священнослужители, деятели культуры и спорта. Премию имени святителя Луки Войно-Ясенецкого получил директор нашей телерадиокомпании Василий Нелюбин. ГТРК "Красноярск" отметили в номинации "Изучение и сохранение исторического и культурного наследия".











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