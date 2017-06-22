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НОВОСТИ | Общество





22.06.17 17:27 Голубые ели на проспекте Мира засыхают от пыли



Фото
Голубые ели на проспекте Мира возле здания краевой администрации зачахли от пыли. Такой вывод сделали эксперты. Эти деревья - настоящий символ Красноярска, им более 60 лет, в общем-то для елей ещё не возраст, но внешне аллея выглядит печально: ветви не зелёные, а оранжевые, с сухими иголками.

Специалисты департамента городского хозяйства провели анализ, выяснили, что внутри деревья не гниют, стволы крепкие, а выглядят так из-за пыли. Пыль летит от дороги, ели просто не справляются с объёмами. На их состояние влияет и регулярный для Красноярска режим неблагоприятных метеоусловий. Озеленители собираются оздоравливать повреждённые деревья.

"Мы проводим работы по улучшению условий роста деревьев. Это достаточный полив, рыхление приствольных кругов для повышения аэрации. Это не болезнь, вполне возможно, что это результат неблагоприятных погодных условий", - пояснил начальник отдела управления, подготовки и учёта внешнего благоустройства департамента городского хозяйства Александр Михайлов.
АРХИВ 
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