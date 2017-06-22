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Дело Надежды Маршалкиной

22.06.17 17:21 Надежду Маршалкину выпустили из СИЗО под домашний арест



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Надежду Маршалкину выпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом стало известно сегодня. Напомним, бывшая чиновница краевого правительства обвиняется во взятках на сумму свыше 72-х миллионов рублей. Два месяца назад суд продлил пребывание в изоляторе, где обвиняемая в общем находилась 20 месяцев. Этого должно было хватить для ознакомления с материалами уголовного дела - 40 томов, но она явно затягивала процесс, считают в следственном комитете. Тогда же стало известно, что готовится возможный побег Маршалкиной за рубеж.

Что изменилось теперь? Об этом в репортаже Вадима Куликова в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".









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