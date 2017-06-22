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22.06.17 20:53 В "Жилфонде" рассказали о планах ремонта домов на 2017 год



Фото
Пока в графике на ремонт стоят 715 многоквартирных домов. Всего в этом году "Жилфонд" планирует потратить на работы 519 миллионов рублей. Перечень работ обширен. В домах запланирован ремонт системы электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, а также ремонт подъездов и межпанельных швов, замена окон. Основной объём работ пройдёт летом.

"Активная работа идёт по замене межпанельных швов, сделано уже 3 километра из планируемых 20. Провели ремонт 36 подъездов. Окна ПВХ в 31 подъезде сделаны. И электроснабжение тоже порядка 2-х километров уже заменено", - сообщила генеральный директор ГУК "Жилфонд" Наталья Жавнова.

Ремонт в домах выполняет 71 подрядная организация, каждая прошла тщательный отбор и положительно зарекомендовала себя на рынке. "Проведение текущего ремонта активно контролируется с фото- и видеофиксацией производства работ. Жители в любой момент могут ознакомиться с проведением работ, ответственные лица имеют доступ на площадки проведения работ", - добавила генеральный директор ГУК "Жилфонд" Наталья Жавнова.

"Жилфонд" принимает активное участие в федеральной программе по благоустройству, благодаря которой уже этим летом будут преображены 132 дворовые территории. В компании напоминают, инициаторами ремонта становятся именно жители. Поэтому, чтобы привести свой дом в порядок, собственникам квартир нужно организовать собрание, определить источник финансирования, а также составить перечень работ и направить заявку в "Жилфонд".


Владислав ТАМОШАУСКАС


Смотрите также: пресс-конференция "Жилфонда" о текущем и капитальном ремонте 2017 в Красноярске
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