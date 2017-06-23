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НОВОСТИ | Происшествия





23.06.17 11:41 В Красноярске директора госпредприятия и его заместителя подозревают в хищении 30 миллионов



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Директор госпредприятия "Земкадастрпроект" Красноярска и его заместитель похитили 30 миллионов рублей. И ещё недоплатили 10 миллионов налогов. С февраля 2009-го по декабрь 2011-го они перечисляли государственные деньги на счета подконтрольных им коммерческих фирм по фиктивным документам.

"В ходе предварительного следствия злоумышленники вину не признали, от дачи показаний отказались. Советским районным судом Красноярска им назначено наказание: бывшему заместителю директора в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, директору - 3 года лишения свободы в колонии общего режима", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.








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