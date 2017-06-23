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НОВОСТИ | Общество





23.06.17 09:11 На реке Есауловка рядом с отдыхающими поселились змеи



Фото
От жаркой июньской погоды у воды спасаются не только жители душных городов, но и змеи. У пресмыкающихся сейчас брачный период, и испуганные горожане всё чаще сообщают о неприятных столкновениях с этими представителями фауны.

Вот в таких местах у воды больше всего шансов встретить змею. Как правило, она безобидно греется на солнце и её жертвами чаще всего становятся дети. Неуёмное детское любопытство заставляет беспокоить животное, ворошить его норы или и того хуже - пытаться поймать.

На реке Есауловка под Сосновоборском змеи ещё теснее делят набережную с отдыхающими. На этой неделе здесь начались подземные пожары, горят перегнившие остатки водной экосистемы - сапропель, что добавляет беспокойство чешуйчатым животным.

В министерстве здравоохранения рассказали, что от укусов змей жители Красноярска и окрестных городов страдают ежегодно. Правда, в этом году таких случаев пока не было. В Красноярске обитают два вида ядовитых змей: гадюка обыкновенная и щитомордник. Постоянные места отдыха людей изобилуют пищей для гадов.

"В результате жизнедеятельности человека появляется много мусора. В местах скопления мусора появляется много грызунов, которые являются пищей для змей", - пояснил сотрудник парка флоры и фауны "Роев ручей" Олег Чипура.

Специалисты рассказывают, в случае встречи со змеями главное не провоцировать животное и оно вскоре само скроется из виду. А в случае укуса важно как можно лучше запомнить, как выглядел хищник, чтобы потом установить его вид, и срочно обратиться за медицинской помощью.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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