НОВОСТИ | Общество













23.06.17 11:47 Международный видеофестиваль вновь пройдёт в Канске





Фото



16-й Канский фестиваль под заголовком "Это фантастика!" будет проходить четыре дня - с 23 по 27 августа, и продолжится с 31 августа по 2 сентября уже в Москве. Участников ждут показы видео под открытым небом, а также литературный и архитектурный фестивали.







Канский видеофестиваль вновь вернётся в Красноярский край. Напомним, в прошлом году международный видеофестиваль проходил в Москве из-за отсутствия финансовой поддержки от муниципальных и региональных властей. Ситуация могла повториться, но организаторы всё же нашли спонсора.16-й Канский фестиваль под заголовком "Это фантастика!" будет проходить четыре дня - с 23 по 27 августа, и продолжится с 31 августа по 2 сентября уже в Москве. Участников ждут показы видео под открытым небом, а также литературный и архитектурный фестивали.













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













