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23.06.17 10:08 В музее-усадьбе Юдина открылась выставка, посвящённая художнику Виктору Бахтину





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"Живописные полотна, которые сегодня, к сожалению, хранятся где угодно, только не в России: и в Японской королевской картинной галерее, в Швеции, в Америке, в Великобритании. Его талант был востребован не там, где он родился, а там, куда он уехал", - отметил заведующий отделом Краеведческого музея Игорь Гаврилов.







В Красноярске в музее-усадьбе Юдина открылась выставка, посвящённая художнику Виктору Бахтину. Мастер скончался в ноябре 2016 в США. В советские годы Бахтин иллюстрировал издания Астафьева, Распутина, "Волшебник Изумрудного города" Волкова, Красную книгу Красноярского края и другие. Его кисти принадлежит и талисман Спартакиады народов Сибири 1986 года Соболёк Кеша. Больше всего Бахтин любил писать животных и до сих пор его считают одним из ярчайших художников-анималистов в мире."Живописные полотна, которые сегодня, к сожалению, хранятся где угодно, только не в России: и в Японской королевской картинной галерее, в Швеции, в Америке, в Великобритании. Его талант был востребован не там, где он родился, а там, куда он уехал", - отметил заведующий отделом Краеведческого музея Игорь Гаврилов.











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