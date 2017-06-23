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НОВОСТИ | Общество





23.06.17 11:49 В Музыкальном театре состоялась премьера лайт-оперы "Мёртвые души"



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Павел Иванович Чичиков хитёр и страшен - ради денег продаёт души. То ли сам дьявол, то ли обычный человек. Творческий мир Гоголя, может быть, и подзабыт кем-то со времён школы, но актуален по-прежнему: раболепство перед чиновниками, коррупция, посредственность. И хоть сюжет переигран - на сцене встречаются герои из разных произведений, Гоголь остался Гоголем - со знаменитым смехом сквозь слёзы.

Человек с двойным лицом Хлестаков появляется эпизодически, подталкивает Чичикова на очередное зло. Панночка, игроки - вся чертовщина лезет на сцену, когда близится час расплаты. В спектакле много намёков - герои сидят на чемоданах, готовые в любой момент сбежать, забыть и предать, а в центре действия, будь это бал у губернатора или дом Собакевича, всегда старая телега.

Костюмы в спектакле тоже символичны. Например, элементы на наряде губернаторши напоминают подушку. В переносном смысле это означает леность, комфортность, зажиточность чиновников в провинциальном городе.

Финал в стиле лайт неожиданный - вокруг пальца всех обводит дочь губернатора, а ещё по Гоголю христианский - те, кто живёт кривляясь и выклянчивая, вдруг серьёзно смотрят на себя в зеркало. Вот и символ России - летящая птица-тройка. "Ты понимаешь, что в конце только это и нужно - услышать, увидеть зеркало перед собой. Я в тысячный раз слышу эту музыку, но всё равно для меня это очень глубоко", - сказал главный режиссёр Музыкального театра Николай Покотыло.

Грустная и смешная постановка войдёт в постоянный репертуар Музыкального театра, спектакль покажут сегодня вечером и в новом театральном сезоне.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
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