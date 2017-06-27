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Пожар на полигоне с лигнином

27.06.17 08:45 Под Канском снова тлеет полигон с лигнином



Фото
Этот на первый взгляд симпатичный курган на самом деле мина замедленного действия. Здесь под саркофагом на площади 20 гектаров находится 2,5 миллиона кубометров лигнина. Это отходы биохимического завода, который в Канском районе проработал почти 70 лет.

Это кадры, снятые в июне 2009 года. После банкротства биохимзавода за полигоном никто не следил и лигнин начал самовозгораться. Продукты горения создавали угрозу жителям. В 2010-м горящий лигнин после долгих научных разработок закрыли метровым слоем золы, положили чернозём и посеяли траву. Несколько лет эта гора не давала о себе знать и только сейчас в саркофаге начали появляться дыры.

"В результате атмосферный явлений произошло размывание. Понимаем, что ситуация стала развиваться не в хорошем направлении, организовали мониторинг", - пояснил Заместитель Главы Канского района Владимир Котин.

Минимум дважды в неделю на бывший полигон выезжают сотрудники МЧС. Только это помогает не допустить масштабной катастрофы. Жители Канска никаких примесей в воздухе сейчас не чувствуют, но до сих пор вспоминают 2009-10 годы. В этом году уже 10 прогаров было локализовано.

"Пока мы обходимся тем, что золой с Канской ТЭЦ отсыпаем образующиеся прогары, пытаемся перекрыть доступ кислорода, чтобы горения не было. Сложно сейчас пока сказать, надо какие-то изыскания провести, как с этим бороться", - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.

То, что саркофаг - мера устаревшая, вопрос очевидный. Сколько времени понадобится на поиск нового метода борьбы с лигнином, пока неизвестно.


Елена АЛИШЕВЕЦ








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