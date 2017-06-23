НОВОСТИ | Общество













23.06.17 17:20 В квартире красноярки второй год не выключают отопление





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Женщина обращалась в управляющую компанию ещё в прошлом году, в этом она сменилась на муниципальную "Красноярская", но горячую проблему никто решить не может. Справедливости ради надо отметить, что бригада всё же приезжала на вызовы и закрывала одну и ту же задвижку два раза.



Вот тот самый коллектор, где стоят задвижки, которые постоянно кто-то открывает - непонятно зачем. Но почему-то трубы горячие только в одной квартире, этот вопрос тоже остаётся пока открытым. В управляющей компании нам пояснили, что такое технически в принципе невозможно, но дома старые, проблемные.



Вопреки логике, трубы горячие только в квартире Ольги Пасынковой. Возможно, во время ремонта кто-то нарушил систему водоснабжения, отопления или в других квартирах установили дополнительные краны, чтобы не платить за горячую воду. Коммунальщики обещали нам это выяснить и исправить.



"Сейчас нами принято решение, чтобы этот момент предупредить и не допускать в дальнейшем, подготовить обращение в ресурсоснабжающую организацию, чтобы они преградили доступ к своим сетям", - сообщил директор МП "МУК Красноярская" Сергей Супрун.



Абсурдность этой ситуации ещё и в том, что зимой тепло исчезает. Настолько, что Ольга спит одетая, под двумя одеялами.





Отопление в этой квартире не отключают с июля прошлого года. Люди не знают, как спасаться в 30-градусную жару под кондиционерами, а Ольга выживает в аду. Спит на полу, цветы поливает два раза в день, в холодильнике запас воды. Полотенце, чтобы вытирать пот с лица, из рук не выпускает. Тут не знаешь, смеяться или плакать, но слёз нет - высохли.Женщина обращалась в управляющую компанию ещё в прошлом году, в этом она сменилась на муниципальную "Красноярская", но горячую проблему никто решить не может. Справедливости ради надо отметить, что бригада всё же приезжала на вызовы и закрывала одну и ту же задвижку два раза.Вот тот самый коллектор, где стоят задвижки, которые постоянно кто-то открывает - непонятно зачем. Но почему-то трубы горячие только в одной квартире, этот вопрос тоже остаётся пока открытым. В управляющей компании нам пояснили, что такое технически в принципе невозможно, но дома старые, проблемные.Вопреки логике, трубы горячие только в квартире Ольги Пасынковой. Возможно, во время ремонта кто-то нарушил систему водоснабжения, отопления или в других квартирах установили дополнительные краны, чтобы не платить за горячую воду. Коммунальщики обещали нам это выяснить и исправить."Сейчас нами принято решение, чтобы этот момент предупредить и не допускать в дальнейшем, подготовить обращение в ресурсоснабжающую организацию, чтобы они преградили доступ к своим сетям", - сообщил директор МП "МУК Красноярская" Сергей Супрун.Абсурдность этой ситуации ещё и в том, что зимой тепло исчезает. Настолько, что Ольга спит одетая, под двумя одеялами. Вадим КУЛИКОВ

















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