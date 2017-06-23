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23.06.17 17:36 В Красноярске прошёл конкурс операторов по искусственному осеменению коров





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"Данные соревнования проводятся с целью выявить лучшего по профессии среди операторов края и с целью пропаганды использования именно искусственного осеменения в личных подсобных хозяйствах. Показать, что наша генетика является одной из лучших в России", - сказал начальник отдела племенных ресурсов министерства сельского хозяйства Красноярского края Павел Карпенко.



Далее лабораторные исследования. Здесь наиболее важна подготовка и внимательность конкурсантов. "На втором этапе конкурсанты показывают своё мастерство в оттаивании семени и подготовке его к осеменению. От правильности оттаивания зависит весь эффект работы. Если неправильно оттаишь, нарушишь температурный режим, временной режим - от этого зависит дальнейший успех, поэтому здесь всё нужно делать очень чётко и правильно", - пояснил судья второго этапа конкурса Александр Зотин.



Третий этап конкурса - ректальные исследования и искусственное осеменение. Техник определяет состояние половых органов коровы и даёт оценку её готовности к осеменению. В жюри - представители министерства сельского хозяйства, службы по ветеринарному надзору. Победителя ждёт приз - 60 тысяч рублей.





Побороться за звание лучшего специалиста съехались 20 осеменаторов из разных районов края. Конкурс проходит в три этапа. Первый - теоретический, на знание целого курса техники искусственного осеменения."Данные соревнования проводятся с целью выявить лучшего по профессии среди операторов края и с целью пропаганды использования именно искусственного осеменения в личных подсобных хозяйствах. Показать, что наша генетика является одной из лучших в России", - сказал начальник отдела племенных ресурсов министерства сельского хозяйства Красноярского края Павел Карпенко.Далее лабораторные исследования. Здесь наиболее важна подготовка и внимательность конкурсантов. "На втором этапе конкурсанты показывают своё мастерство в оттаивании семени и подготовке его к осеменению. От правильности оттаивания зависит весь эффект работы. Если неправильно оттаишь, нарушишь температурный режим, временной режим - от этого зависит дальнейший успех, поэтому здесь всё нужно делать очень чётко и правильно", - пояснил судья второго этапа конкурса Александр Зотин.Третий этап конкурса - ректальные исследования и искусственное осеменение. Техник определяет состояние половых органов коровы и даёт оценку её готовности к осеменению. В жюри - представители министерства сельского хозяйства, службы по ветеринарному надзору. Победителя ждёт приз - 60 тысяч рублей. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















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