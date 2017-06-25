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26.06.17 08:43 Вести. Красноярск. События недели от 25.06.2017

В этом выпуске:



- Думали провести лето на собственном огороде, а теперь вынуждены жить в гостинице без нажитого за долгие десятилетия имущества. Как живут погорельцы через месяц после огненного шторма и стало ли больше клиентов, желающих застраховать свой дом от огня, у страховых компаний?



- Плюс 36 в тени. Температура воздуха в Красноярске бьёт рекорды. При этом ни одного пляжа, где можно было бы искупаться, в черте города нет. Как спастись от зноя в каменных джунглях?



- "Мёртвые души" на сцене красноярского музыкального театра. И эта премьера - эксперимент. Что такое лайт-опера, написанная по канонам бродвейского мюзикла, и как зритель отреагировал на новаторское прочтение классики?





- Думали провести лето на собственном огороде, а теперь вынуждены жить в гостинице без нажитого за долгие десятилетия имущества. Как живут погорельцы через месяц после огненного шторма и стало ли больше клиентов, желающих застраховать свой дом от огня, у страховых компаний?- Плюс 36 в тени. Температура воздуха в Красноярске бьёт рекорды. При этом ни одного пляжа, где можно было бы искупаться, в черте города нет. Как спастись от зноя в каменных джунглях?- "Мёртвые души" на сцене красноярского музыкального театра. И эта премьера - эксперимент. Что такое лайт-опера, написанная по канонам бродвейского мюзикла, и как зритель отреагировал на новаторское прочтение классики?







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