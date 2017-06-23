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НОВОСТИ | Общество





23.06.17 17:23 В Красноярске началась операция "Велосипедист"



Фото
Не только подростки и спортсмены любят кататься на велосипедах. Мужчина на детском двухколёснике сразу привлёк внимание инспекторов.

Рейд только начался, и автополиция уже задержала на проспекте Мира велосипедиста, который ехал по встречной полосе. Судя по всему, он нетрезв. Это чревато штрафом в полторы тысячи рублей.

Однако провести освидетельствование сразу не получилось. От жары вышел из строя алкотестер. Благо в экипаже на соседней улице нашёлся рабочий прибор. Он подтвердил, что нарушитель в состоянии опьянения. Теперь ему грозит полторы тысячи штрафа. Такое нарушение в ДПС назвали нетипичным. Гораздо чаще велосипедисты нарушают движение по "зебре". Один из них управлял лигерадом - велосипедом для езды лёжа.

- Я не понимаю, что мне предъявили.
- Вы должны были на "зебре" спешиться.
- Ну да, велосипедист обязан переходить пешком...
- Но вам лениво?
- Да, вставать приходится...

Такая лень обойдётся ездоку в 800 рублей. Пристальное внимание к двухколёсникам у полицейских не случайно. За эту жаркую неделю машины сбили трёх велосипедистов, из них двое детей. "Ошибки, допущенные велосипедистами, достаточно типичны. В одном ДТП велосипедист неожиданно появился из-за препятствия и водитель не успел затормозить. В другом ребёнок переезжал дорогу на велосипеде, хотя согласно ПДД должен был сойти и перевезти транспортное средство в пешем порядке", - пояснила пресс-секретарь полка ДПС Ксения Хахулина.

Операция "Велосипедист" продлится до конца этой недели.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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