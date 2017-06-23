НОВОСТИ | Общество













23.06.17 17:23 В Красноярске началась операция "Велосипедист"





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Рейд только начался, и автополиция уже задержала на проспекте Мира велосипедиста, который ехал по встречной полосе. Судя по всему, он нетрезв. Это чревато штрафом в полторы тысячи рублей.



Однако провести освидетельствование сразу не получилось. От жары вышел из строя алкотестер. Благо в экипаже на соседней улице нашёлся рабочий прибор. Он подтвердил, что нарушитель в состоянии опьянения. Теперь ему грозит полторы тысячи штрафа. Такое нарушение в ДПС назвали нетипичным. Гораздо чаще велосипедисты нарушают движение по "зебре". Один из них управлял лигерадом - велосипедом для езды лёжа.



- Я не понимаю, что мне предъявили.

- Вы должны были на "зебре" спешиться.

- Ну да, велосипедист обязан переходить пешком...

- Но вам лениво?

- Да, вставать приходится...



Такая лень обойдётся ездоку в 800 рублей. Пристальное внимание к двухколёсникам у полицейских не случайно. За эту жаркую неделю машины сбили трёх велосипедистов, из них двое детей. "Ошибки, допущенные велосипедистами, достаточно типичны. В одном ДТП велосипедист неожиданно появился из-за препятствия и водитель не успел затормозить. В другом ребёнок переезжал дорогу на велосипеде, хотя согласно ПДД должен был сойти и перевезти транспортное средство в пешем порядке", - пояснила пресс-секретарь полка ДПС Ксения Хахулина.



Операция "Велосипедист" продлится до конца этой недели.





Не только подростки и спортсмены любят кататься на велосипедах. Мужчина на детском двухколёснике сразу привлёк внимание инспекторов.Рейд только начался, и автополиция уже задержала на проспекте Мира велосипедиста, который ехал по встречной полосе. Судя по всему, он нетрезв. Это чревато штрафом в полторы тысячи рублей.Однако провести освидетельствование сразу не получилось. От жары вышел из строя алкотестер. Благо в экипаже на соседней улице нашёлся рабочий прибор. Он подтвердил, что нарушитель в состоянии опьянения. Теперь ему грозит полторы тысячи штрафа. Такое нарушение в ДПС назвали нетипичным. Гораздо чаще велосипедисты нарушают движение по "зебре". Один из них управлял лигерадом - велосипедом для езды лёжа.Такая лень обойдётся ездоку в 800 рублей. Пристальное внимание к двухколёсникам у полицейских не случайно. За эту жаркую неделю машины сбили трёх велосипедистов, из них двое детей. "Ошибки, допущенные велосипедистами, достаточно типичны. В одном ДТП велосипедист неожиданно появился из-за препятствия и водитель не успел затормозить. В другом ребёнок переезжал дорогу на велосипеде, хотя согласно ПДД должен был сойти и перевезти транспортное средство в пешем порядке", - пояснила пресс-секретарь полка ДПС Ксения Хахулина.Операция "Велосипедист" продлится до конца этой недели. Роман РЫКОВ

















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