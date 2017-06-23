ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





23.06.17 17:28 Выпускники красноярского медуниверситета дали клятву Гиппократа



Фото
Это последний билет, который Дмитрий вытянул за время обучения. Уже через несколько часов он официально станет врачом. Наставники тщательно наблюдают за студентами, задают вопросы о постановке диагнозов и делают выводы. Но и после заключительного экзамена предстоит тяжёлая работа - свой профессионализм доказать окружающим.

"Это одна из тех вещей, с которыми придётся столкнуться выпускникам, справиться и доказать пациентам и старшим коллегам, что они готовы. Это им нужно преодолеть обязательно, как и всем, кто заканчивал медицинский университет. Уровень подготовки достаточно высок, и я в своих выпускников безусловно верю", - сказал декан лечебного факультета КрасГМУ Андрей Газенкампф.

Сегодня в зале Театра оперы и балета будущих докторов поздравляли первые лица края. Затем зачитали приказы о присвоении выпускникам звания врача. Клятву Гиппократа одновременно давали около 500 выпускников Красноярского медицинского университета. Среди них 10 человек учились по новой для вуза специальности - врачи-кибернетики.

"Ответственность возникает ещё на первом курсе, когда поступаешь в Медуниверситет. А сейчас просто безграничная ответственность", - сказал выпускник Дмитрий Теляшкин.

Врачебная присяга до сих пор остаётся одним из самых важных этапов в карьере медиков. Теперь наравне со старшими коллегами вчерашние студенты будут сохранять здоровье и лечить недуги красноярцев.


Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.