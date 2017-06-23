Это последний билет, который Дмитрий вытянул за время обучения. Уже через несколько часов он официально станет врачом. Наставники тщательно наблюдают за студентами, задают вопросы о постановке диагнозов и делают выводы. Но и после заключительного экзамена предстоит тяжёлая работа - свой профессионализм доказать окружающим.
"Это одна из тех вещей, с которыми придётся столкнуться выпускникам, справиться и доказать пациентам и старшим коллегам, что они готовы. Это им нужно преодолеть обязательно, как и всем, кто заканчивал медицинский университет. Уровень подготовки достаточно высок, и я в своих выпускников безусловно верю", - сказал декан лечебного факультета КрасГМУ Андрей Газенкампф.
Сегодня в зале Театра оперы и балета будущих докторов поздравляли первые лица края. Затем зачитали приказы о присвоении выпускникам звания врача. Клятву Гиппократа одновременно давали около 500 выпускников Красноярского медицинского университета. Среди них 10 человек учились по новой для вуза специальности - врачи-кибернетики.
"Ответственность возникает ещё на первом курсе, когда поступаешь в Медуниверситет. А сейчас просто безграничная ответственность", - сказал выпускник Дмитрий Теляшкин.
Врачебная присяга до сих пор остаётся одним из самых важных этапов в карьере медиков. Теперь наравне со старшими коллегами вчерашние студенты будут сохранять здоровье и лечить недуги красноярцев.