НОВОСТИ | Общество













23.06.17 17:28 Выпускники красноярского медуниверситета дали клятву Гиппократа





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"Это одна из тех вещей, с которыми придётся столкнуться выпускникам, справиться и доказать пациентам и старшим коллегам, что они готовы. Это им нужно преодолеть обязательно, как и всем, кто заканчивал медицинский университет. Уровень подготовки достаточно высок, и я в своих выпускников безусловно верю", - сказал декан лечебного факультета КрасГМУ Андрей Газенкампф.



Сегодня в зале Театра оперы и балета будущих докторов поздравляли первые лица края. Затем зачитали приказы о присвоении выпускникам звания врача. Клятву Гиппократа одновременно давали около 500 выпускников Красноярского медицинского университета. Среди них 10 человек учились по новой для вуза специальности - врачи-кибернетики.



"Ответственность возникает ещё на первом курсе, когда поступаешь в Медуниверситет. А сейчас просто безграничная ответственность", - сказал выпускник Дмитрий Теляшкин.



Врачебная присяга до сих пор остаётся одним из самых важных этапов в карьере медиков. Теперь наравне со старшими коллегами вчерашние студенты будут сохранять здоровье и лечить недуги красноярцев.





Это последний билет, который Дмитрий вытянул за время обучения. Уже через несколько часов он официально станет врачом. Наставники тщательно наблюдают за студентами, задают вопросы о постановке диагнозов и делают выводы. Но и после заключительного экзамена предстоит тяжёлая работа - свой профессионализм доказать окружающим."Это одна из тех вещей, с которыми придётся столкнуться выпускникам, справиться и доказать пациентам и старшим коллегам, что они готовы. Это им нужно преодолеть обязательно, как и всем, кто заканчивал медицинский университет. Уровень подготовки достаточно высок, и я в своих выпускников безусловно верю", - сказал декан лечебного факультета КрасГМУ Андрей Газенкампф.Сегодня в зале Театра оперы и балета будущих докторов поздравляли первые лица края. Затем зачитали приказы о присвоении выпускникам звания врача. Клятву Гиппократа одновременно давали около 500 выпускников Красноярского медицинского университета. Среди них 10 человек учились по новой для вуза специальности - врачи-кибернетики."Ответственность возникает ещё на первом курсе, когда поступаешь в Медуниверситет. А сейчас просто безграничная ответственность", - сказал выпускник Дмитрий Теляшкин.Врачебная присяга до сих пор остаётся одним из самых важных этапов в карьере медиков. Теперь наравне со старшими коллегами вчерашние студенты будут сохранять здоровье и лечить недуги красноярцев. Владимир ЖАРИНОВ

















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