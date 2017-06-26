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НОВОСТИ | Общество





26.06.17 09:00 В Норильске покрылось трещинами здание детской поликлиники



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Потолок и стены разъели трещины, их сотни: мелкие, толщиной в палец или в руку. В таких условиях получают медицинскую помощь дети из района Талнах в Норильске. Поликлиника одна на район, перезаписаться некуда.

Зданию 25 лет, первые трещины поползли ещё в 2008-м, специалисты провели осмотр, дали рекомендации, но этого оказалось недостаточно - грунт и сваи каркасного здания год от года подмывали грунтовые воды. Этой весной потеплело так резко, что поликлиника практически поплыла. Восстановить нужно срочно, варианта действий три: отремонтировать здание (это около 50 миллионов рублей), переселить врачей и пациентов в другое место или поликлинику придётся разбить по отделениям на несколько помещений, потому что подходящих в северном городе не так уж много.

"Не просто помещения нужны, а такие, которые, во-первых, будут соответствовать всем площадям, которые нам нужны, чтобы разместить все службы либо вместе, либо по отдельности. Всё быть согласно законодательству и СанПиН, нам нужно будет получать лицензии на новые адреса", - пояснил руководитель территориального отдела министерства здравоохранения края в Норильске Коба Кавтеладзе.

Что дешевле и целесообразнее - ремонтировать или переносить - обещают решить за два месяца. Пока аварийной признана треть здания, туда никто не ходит, чтобы не случилось беды. Специалисты осматривают стены и потолок каждую неделю, если трещин станет больше, врачей будут переводить в пока ещё безопасные кабинеты.

Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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