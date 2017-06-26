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26.06.17 09:05 Медвежата, мать которых убил браконьер, будут выступать в цирке





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"Я думаю, что они будут звёздами Росгосцирка, потому что я хочу некоторые трюки восстановить, которые были сделаны очень много лет назад. Я как девушка, единственная дрессировщица с медведями, иду по стопам моей мамы, заслуженной артистки и дрессировщицы, я думаю, что они будут делать сильнейшие трюки, потому что они будут не заставлены, они будут делать их в своё удовольствие", - сказала дрессировщица Алия Такшантова.



Цирковая труппа сразу влюбилась в маленьких артистов, дрессировщики проводят с ними очень много времени, учат выполнять их первые команды. "Только цирк, цирковые артисты пришли на помощь, и отчасти, я считаю, спасли. Другой вопрос, как их сложится судьба, куда они поедут. А какая жестокость? Попробуйте, например, с попугаями, на них даже повысить голос нельзя", - сказал цирковой артист Стас Князьков.



Четвёртый медвежонок остался в Берёзовке, что с ним будет - пока неизвестно, как говорят дрессировщики, для цирка он уже не годится - упущено время для первого контакта. А Потап, Юля и Лиза начинают курс своего обучения. Года через полтора они станут полноправными цирковыми артистами.





Медвежата Потап, Юля и Лиза ещё только привыкают к цирковой арене. За судьбу их можно уже не переживать. Дрессировщица Алия Такшантова увидела репортаж про медвежат . В тот момент она находились на гастролях в Кемерове. Труппа как раз нуждалась в новых зверях - их медведи уже достаточно пожилые, скоро им на пенсию, а у маленьких артистов очень серьёзные перспективы."Я думаю, что они будут звёздами Росгосцирка, потому что я хочу некоторые трюки восстановить, которые были сделаны очень много лет назад. Я как девушка, единственная дрессировщица с медведями, иду по стопам моей мамы, заслуженной артистки и дрессировщицы, я думаю, что они будут делать сильнейшие трюки, потому что они будут не заставлены, они будут делать их в своё удовольствие", - сказала дрессировщица Алия Такшантова.Цирковая труппа сразу влюбилась в маленьких артистов, дрессировщики проводят с ними очень много времени, учат выполнять их первые команды. "Только цирк, цирковые артисты пришли на помощь, и отчасти, я считаю, спасли. Другой вопрос, как их сложится судьба, куда они поедут. А какая жестокость? Попробуйте, например, с попугаями, на них даже повысить голос нельзя", - сказал цирковой артист Стас Князьков.Четвёртый медвежонок остался в Берёзовке, что с ним будет - пока неизвестно, как говорят дрессировщики, для цирка он уже не годится - упущено время для первого контакта. А Потап, Юля и Лиза начинают курс своего обучения. Года через полтора они станут полноправными цирковыми артистами. Дмитрий БЫЗОВ

















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