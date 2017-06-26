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26.06.17 11:40 За выходные в водоёмах края утонули несколько человек





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"29-летняя девушка приехала со своими друзьями отдыхать на озеро Бархатово в ночное время и практически на глазах у своих друзей, которые распивали спиртное, утонула, помочь ей никто не смог. Также на реке Мана две женщины, причём одна из них сплавлялась на плоту, из детей есть утонувший в Курагинском районе на реке Туба", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.



В реке Туба утонул 14-летний мальчик, в Енисейском районе на реке Кеть родители оставили присматривать старшего брата за двумя дочерьми 8 и 9 лет, и девочки утонули. А в Красноярске на острове Татышев в Енисее захлебнулся 14-летний воспитанник социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Росток", спасти парня не удалось. Недоглядела воспитатель, в следственном комитете говорят, она вообще не имела права водить детей на водоём, а тем более разрешать купаться.



Сложно представить, но в озере в районе ул. Судостроительная тоже купаются люди. Оно очень грязное, но здесь накануне нашли тело неопознанного мужчины. О том, что горожане здесь отдыхают, говорят следы костра и оставленные мангалы.



Это, к слову, уже данные госучреждения "Спасатель". По их сведениям, ещё один человек утонул возле Октябрьского моста у гипермаркета "О'Кей" и под Красноярском в озере в посёлке Новый путь. Сегодня из-за переменчивой и временами пасмурной погоды и на санкционированных и на запрещённых пляжах Красноярска людей немного. А те, что есть, уверяют - купаться страшно. К слову, вода в Енисее в пределах Красноярска санитарным нормам действительно не отвечает. Там можно подцепить паразитарные и энтеровирусные инфекции, а также гепатит А.





Это кадры с озера Боровое в Абанском районе. Там накануне был шторм. Никто не утонул, но пострадали пять человек. На легковой автомобиль упало дерево, в салоне оказались заблокированы женщина с 10-летней дочерью. Их пришлось вызволять, распиливая кузов машины. Девочка получила открытую черепно-мозговую травму, ещё двое взрослых - переломы позвоночника. Всех троих силами санавиации доставили в Красноярск. Тем временем, по данным следственного комитета, за выходные на территории края утонули четверо детей и трое взрослых."29-летняя девушка приехала со своими друзьями отдыхать на озеро Бархатово в ночное время и практически на глазах у своих друзей, которые распивали спиртное, утонула, помочь ей никто не смог. Также на реке Мана две женщины, причём одна из них сплавлялась на плоту, из детей есть утонувший в Курагинском районе на реке Туба", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.В реке Туба утонул 14-летний мальчик, в Енисейском районе на реке Кеть родители оставили присматривать старшего брата за двумя дочерьми 8 и 9 лет, и девочки утонули. А в Красноярске на острове Татышев в Енисее захлебнулся 14-летний воспитанник социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Росток", спасти парня не удалось. Недоглядела воспитатель, в следственном комитете говорят, она вообще не имела права водить детей на водоём, а тем более разрешать купаться.Сложно представить, но в озере в районе ул. Судостроительная тоже купаются люди. Оно очень грязное, но здесь накануне нашли тело неопознанного мужчины. О том, что горожане здесь отдыхают, говорят следы костра и оставленные мангалы.Это, к слову, уже данные госучреждения "Спасатель". По их сведениям, ещё один человек утонул возле Октябрьского моста у гипермаркета "О'Кей" и под Красноярском в озере в посёлке Новый путь. Сегодня из-за переменчивой и временами пасмурной погоды и на санкционированных и на запрещённых пляжах Красноярска людей немного. А те, что есть, уверяют - купаться страшно. К слову, вода в Енисее в пределах Красноярска санитарным нормам действительно не отвечает. Там можно подцепить паразитарные и энтеровирусные инфекции, а также гепатит А. Мария СЕМЁНОВА



















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