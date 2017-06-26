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26.06.17 11:45 Красноярские спасатели отправятся в Китай на поиски пропавших во время оползня





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50 спасателей, три кинологических группы и врачи-реаниматологи полетят за рубеж, как только поступит команда от руководства Российской Федерации. Наши специалисты аттестованы по международным требованиям, кроме того, они смогут прибыть в зону бедствия на 5-7 часов быстрее, чем отряды из центра России.



"Мы находимся в постоянной готовности. Все силы и средства готовы, автомобили загружены. По принятию решения правительством Российской Федерации нам даётся команда на убытие. Есть такой норматив: не менее 36 часов от момента объявления ЧС до момента прибытия в пострадавшую страну", - сообщил начальник поисково-спасательной службы сибирского регионального поисково-спасательного отряда Александр Сайбель.







Спасатели Сибирского отряда МЧС России в любую минуту готовы вылететь в Китай. Напомним, там оползень сошёл на горную деревню, без вести пропали больше сотни человек. Реакция на эти трагические события была молниеносной, поисково-спасательный отряд, базирующийся в Красноярске, приведён в полную готовность.50 спасателей, три кинологических группы и врачи-реаниматологи полетят за рубеж, как только поступит команда от руководства Российской Федерации. Наши специалисты аттестованы по международным требованиям, кроме того, они смогут прибыть в зону бедствия на 5-7 часов быстрее, чем отряды из центра России."Мы находимся в постоянной готовности. Все силы и средства готовы, автомобили загружены. По принятию решения правительством Российской Федерации нам даётся команда на убытие. Есть такой норматив: не менее 36 часов от момента объявления ЧС до момента прибытия в пострадавшую страну", - сообщил начальник поисково-спасательной службы сибирского регионального поисково-спасательного отряда Александр Сайбель.











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