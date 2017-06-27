НОВОСТИ | Общество













27.06.17 11:44 Дом с обрушившейся стеной признали аварийным





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Люди тщетно обивали пороги администрации. Здание







Дом с обрушенной стеной наконец признали аварийным. О судьбе жильцов квартир на улице Армейской, 27 "Вести. Красноярск" рассказывали ранее. Четырёхэтажка разваливалась по кусочкам: прогнили полы, обваливались потолки, а в мае и вовсе рухнула часть наружной стены.Люди тщетно обивали пороги администрации. Здание аварийным не признавали, несмотря на заключение экспертов о 70 процентах износа постройки и обвинения мэрии в бездействии от прокуратуры. После бюрократических проволочек и скандалов дом всё же включён в список строений, подлежащих сносу.











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