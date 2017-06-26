НОВОСТИ | Общество













26.06.17 11:49 Мусульмане отпраздновали Ураза-Байрам





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У верующих закончился пост в священный месяц Рамадан. Тридцать дней от рассвета и до заката нельзя ни глотка воды, ни кусочка пищи, никаких земных удовольствий и гнева. Испытание было тем более сложным, что последняя неделя в Красноярске выдалась очень знойной. Все чувства Даниса Валетдинова выразились в стихах.



После очищения тела и души на праздничную молитву нужно надеть самую лучшую и новую одежду. "В честь праздника одеваются чистые одежды, всё новое. Все навещают и угощают друг друга. Плов раздают друг другу", - рассказывает верующий Амир Ильхомов.



"Когда мы собираемся вместе, все, кто постились, мы ощущаем радость, свет, чувство локтя, братского плеча. Когда видишь много людей, которые совершают благо, это радость!", - говорит муфтий Красноярского края Гаяз Фаткуллин.



Но даже после молитвы не все могут оставить пост. Для очищения совести верующий должен внести и благотворительный взнос - закят. Милостыня предназначена нуждающимся, которых в последнее время становится всё больше.





Несмотря на ранний час, в мечети на проспекте Металлургов яблоку негде упасть. Причина тому - Ураза-Байрам, праздник разговения.У верующих закончился пост в священный месяц Рамадан. Тридцать дней от рассвета и до заката нельзя ни глотка воды, ни кусочка пищи, никаких земных удовольствий и гнева. Испытание было тем более сложным, что последняя неделя в Красноярске выдалась очень знойной. Все чувства Даниса Валетдинова выразились в стихах.После очищения тела и души на праздничную молитву нужно надеть самую лучшую и новую одежду. "В честь праздника одеваются чистые одежды, всё новое. Все навещают и угощают друг друга. Плов раздают друг другу", - рассказывает верующий Амир Ильхомов."Когда мы собираемся вместе, все, кто постились, мы ощущаем радость, свет, чувство локтя, братского плеча. Когда видишь много людей, которые совершают благо, это радость!", - говорит муфтий Красноярского края Гаяз Фаткуллин.Но даже после молитвы не все могут оставить пост. Для очищения совести верующий должен внести и благотворительный взнос - закят. Милостыня предназначена нуждающимся, которых в последнее время становится всё больше. Роман РЫКОВ























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