ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





26.06.17 11:49 Мусульмане отпраздновали Ураза-Байрам



Фото
Несмотря на ранний час, в мечети на проспекте Металлургов яблоку негде упасть. Причина тому - Ураза-Байрам, праздник разговения.

У верующих закончился пост в священный месяц Рамадан. Тридцать дней от рассвета и до заката нельзя ни глотка воды, ни кусочка пищи, никаких земных удовольствий и гнева. Испытание было тем более сложным, что последняя неделя в Красноярске выдалась очень знойной. Все чувства Даниса Валетдинова выразились в стихах.

После очищения тела и души на праздничную молитву нужно надеть самую лучшую и новую одежду. "В честь праздника одеваются чистые одежды, всё новое. Все навещают и угощают друг друга. Плов раздают друг другу", - рассказывает верующий Амир Ильхомов.

"Когда мы собираемся вместе, все, кто постились, мы ощущаем радость, свет, чувство локтя, братского плеча. Когда видишь много людей, которые совершают благо, это радость!", - говорит муфтий Красноярского края Гаяз Фаткуллин.

Но даже после молитвы не все могут оставить пост. Для очищения совести верующий должен внести и благотворительный взнос - закят. Милостыня предназначена нуждающимся, которых в последнее время становится всё больше.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.