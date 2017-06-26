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26.06.17 11:41 В результате шторма на озере Боровое пострадали пять человек





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Спасательные работы осложняло то, что из-за сильного ветра все подъезды к месту отдыха оказались перекрыты поваленными деревьями. Протяжённость завалов составила 20 километров, трассу пришлось расчищать, чтобы добраться до туристов. К слову, большая уборка возле озера Боровое идёт до сих пор.







На озере Боровое в Абанском районе накануне случился шторм. Пострадали пять человек. На легковой автомобиль упало дерево, в салоне оказались заблокированы женщина с 10-летней дочерью. Их пришлось вызволять, распиливая кузов машины. Врачи санавиации доставили девочку в Красноярск. Также травмы различной степени тяжести получили ещё четыре человека. Двум из них помощь была оказана на месте, остальных планируют транспортировать в краевой центр.Спасательные работы осложняло то, что из-за сильного ветра все подъезды к месту отдыха оказались перекрыты поваленными деревьями. Протяжённость завалов составила 20 километров, трассу пришлось расчищать, чтобы добраться до туристов. К слову, большая уборка возле озера Боровое идёт до сих пор.











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